Traditionell wird beim Amtsfeuerwehrfest, wie hier 2022 in Bargfeld-Stegen, auch ein Wettbewerb veranstaltet Foto: Jens-Peter Meier up-down up-down Wettbewerb und Umzug Amtsfeuerwehrfest: Das plant die Feuerwehr in Todendorf Von Jens-Peter Meier | 24.05.2023, 11:33 Uhr

Das Amtsfeuerwehrfest ist die größte Feier der Freiwilligen Feuerwehren in Bargteheide und Umgebung. In diesem Jahr wird es von der Feuerwehr in Todendorf ausgerichtet. Wehrführer Marc Strangmeyer berichtet, was seine Kameraden an dem Tag im Juni planen.