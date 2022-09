Schüler der Stormarnschule und der Beruflichen Schulen Ahrensburg steckten mit Mitarbeitern des Kinderschutzbundes viele blaue Fähnchen in den Boden der Schlosswiese. Sie symbolisieren die Anzahl der Kinder, die in Stormarn in Armut lebt.

Foto: Susanne Link up-down up-down