Vertreter aus Ahrensburgs Partnerstädten kommen an diesem Wochenende zu Besuch. Foto: Stadt Ahrensburg up-down up-down Wein und Musik Ahrensburg: Städtepartnerschaftstreffen beim Weinfest am Wochenende Von Nora Schwarz | 06.07.2023, 11:50 Uhr

Weißwein, Rosé und Rotwein – Am Wochenende dreht sich in Ahrensburg alles um den Rebensaft. In diesem Jahr findet das Weinfest bereits zum 29. Mal statt. Neben 15 Winzern, die ihre Weine vorstellen, werden auch Vertreter aus Ahrensburgs Partnerstädten zugegen sein.