Im Kleinen Theater Bargteheide werden in diesem Jahr insgesamt vier Weihnachtsmärchen auf die Bühne gebracht. Foto: Jens Peter Meier up-down up-down Advent 2022 Weihnachtsmärchen in Stormarn: Diese Stücke werden gezeigt Von Patrick Niemeier | 24.11.2022, 12:33 Uhr

In den verschiedenen Kulturzentren und Theatern in Bad Oldesloe, Ahrensburg oder auch Bargteheide werden auch in diesem Jahr wieder Weihnachtsmärchen gezeigt. Welche Stücke kann man sich wann und wo anschauen?