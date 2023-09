Einzelhandel Weniger Kunden: Was den Ahrensburger Kaufleuten in ihrer Innenstadt fehlt Von Lina Wüstenberg | 04.09.2023, 16:53 Uhr Ahrensburger Einzelhändler wünschen sich mehr Leute und mehr Parkplätze. Foto: Lina Wüstenberg up-down up-down

Vom Parkplatz bis zum Leerstand – Die Ahrensburger Einzelhändler hoffen auf mehr Leute in der Stadt. Dabei haben sie auch genaue Vorstellungen, was in Ahrensburg fehlt.