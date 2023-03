Ende Februar wurden die fünf roten Buchstaben vor dem Peter-Rantzau-Haus aufgestellt. Foto: Roland Nethe up-down up-down Ahrensburg Warum JETZT? Darum stehen diese fünf Buchstaben vor dem Peter-Rantzau-Haus Von Joshua Hirschfeld | 10.03.2023, 13:35 Uhr

Seit Ende Februar schmückt eine neue Installation das Peter-Rantzau-Haus in Ahrensburg: In roter Schrift geschrieben steht vor dem Gebäude das Wort „jetzt“. Das Peter-Rantzau-Haus verrät, was das soll.