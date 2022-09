Pia (16), Tjorben (12) und Piet (18) erzählen, was für sie die Jugendfeuerwehr in Stormarn besonders macht. Foto: Joshua Hirschfeld up-down up-down Mitgliederzahl auf Rekordhoch Warum sich junge Stormarner in der Jugendfeuerwehr engagieren Von Joshua Hirschfeld | 25.09.2022, 09:58 Uhr

Trotz Pandemie stieg die Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehren in Stormarn in 2021 auf 918 - ein Allzeithoch. Drei junge Stormarner erzählen, wie sie zur Feuerwehr gekommen sind und was das Engagement für sie ausmacht.