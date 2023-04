In Großstädten wie Berlin oder München zahlen Kunden mittlerweile um die zwei Euro. (Symbolbild) Foto: www.imago-images.de up-down up-down Ahrensburg, Trittau und Reinbek Zwischen 1,30 und 1,70 Euro: Warum sich die Preise für eine Kugel Eis stark unterscheiden Von Susanne Link | 27.04.2023, 15:57 Uhr

In der einen Stadt kostet die Kugel nur 1,30 Euro, in der anderen 1,70 Euro. Wie kommt es zu diesen Unterschieden und welche Eisdielen erhöhen ihre Preise in diesem Jahr? Fans von Himbeereis können sich übrigens freuen: 2023 ist es häufig im Sortiment, dafür fliegt allerdings eine andere beliebte Sorte in einem Eiscafé aus dem Sortiment.