Aktueller Blick vom 10. September aus der Vogelperspektive aus Blickrichtung Nordosten auf das Areal der Waldorfschule Bargteheide Foto: Manfred Giese up-down up-down Zehnjähriges Bestehen Waldorfschule Bargteheide: Tag der offenen Tür auf der Baustelle Von Manfred Giese | 16.09.2022, 11:53 Uhr

Vor zehn Jahren eröffnete die Freie Waldorfschule in Bargteheide. Damals wurde noch in Containern. Künftig lernen die Kinder in einem richtigen Schulgebäude. Ende September kann das Gelände besichtigt werden.