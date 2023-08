Bargteheide Waldorfschule Bargteheide: Neues Schulgebäude bereit zum Einzug Von Manfred Giese | 09.08.2023, 14:47 Uhr Ein Blick in das neue Hauptgebäude der Waldorfschule Bargteheide Foto: Manfred Giese up-down up-down

Die Bauarbeiten für das lang ersehnte Hauptgebäude der Freien Waldorfschule Bargteheide liegen in den letzten Zügen. Planmäßig und pünktlich zum Schuljahresbeginn am 28. August soll der imposante Neubau – auch architektonisch durchaus ein echter „Hingucker“ – in Betrieb genommen werden.