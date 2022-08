Der Moment des Blitzeinschlags in Ammersbek wurde zufällig fotografiert FOTO: radio tele nord/Sylvie Friedrichs up-down up-down Dachstuhl in Brand geraten Mit Video: Nachbarin filmt Blitzeinschlag in Ammersbek und | 18.08.2022, 07:49 Uhr | Update vor 50 Min. Von Patrick Niemeier Peter Wüst | 18.08.2022, 07:49 Uhr | Update vor 50 Min.

In Ammersbek-Bünningstedt ist am späten Mittwochabend der Blitz in einen Dachstuhl eingeschlagen. Eine Ammersbekerin filmte den Einschlag zufällig.