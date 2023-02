Die alte Eiche am Bahnhof in Bargteheide soll gefällt werden. Doch es gibt Widerstand aus der Lokalpolitik. Foto: Jens Peter Meier up-down up-down Soll (nicht) gefällt werden Wie diese alte Eiche die gesamte S4-Planung in Gefahr bringen könnte Von Finn Fischer | 16.02.2023, 17:48 Uhr

Damit in Bargteheide künftig die S4 halten kann, soll der Bahnhof umgebaut werden. Geht es nach den Planungen der Deutschen Bahn, muss eine uralte Eiche gefällt werden. Doch dagegen regt sich Widerstand. Am Ende könnte der Konflikt um den Baum sogar die gesamte S4-Planung in die Länge ziehen.