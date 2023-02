Was passierte mit Calum K. und wo hält er sich auf? Mysteriöses Verschwinden eines 16-jährigen Austauschschülers in Großhansdorf. Seit dem vergangenen Jahr lebt der amerikanische Austauschschüler bei einer Gastfamilie in Großhansdorf. Am Sonntag, 12. Februar, sei er mit dem Rad zu einer Tanzschule in Ahrensburg aufgebrochen, heißt es von der Polizei. Doch dort sei er nicht angekommen.

Fahrrad am U-Bahnhof Ahrensburg angeschlossen

Sein Fahrrad wurde am Ahrensburger U-Bahnhof West im Waldemar-Bonsels-Weg gefunden. Sein Handy sei laut Polizei zuletzt im Bereich des Bahnhofs Aumühle/Wohltorf geortet worden. Danach wurde es offenbar ausgeschaltet.

Calum K. ist laut der vorliegenden Informationen 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trägt kurze dunkle Haare und soll bei seinem Verschwinden mit einer blauen Winterjacke mit Fellkragen bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei fragt nun, wer Calum K. gesehen hat oder Hinweis zu seinem Verschwinden und seinem Aufenthaltsort geben kann. Hinweise werden unter (04102) 8090 oder 110 entgegengenommen.