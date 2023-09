Die seit dem 28. August vermisste 53-Jährige aus Hammoor wurde am Samstagnachmittag (2. September) im Umkreis von Hammoor lebend aufgefunden.

Die 53-jährige Stormarnerin wurde zuletzt am Montagmittag vor einer Woche gesehen. Seitdem fehlte von ihr jede Spur. Weil sie auf Medikamente angewiesen ist, suchte die Polizei mit Hochdruck nach der Frau.

Über die näheren Hintergründe ihres Verschwindens konnte die Polizei auf Nachfrage am Montagvormittag noch nichts sagen. Am wichtigsten sei zunächst, dass sie lebt. Sandra Kilian: „Wohlbehalten ist vielleicht der falsche Ausdruck. Sie ist wieder da und wurde in ein Krankenhaus gebracht.“

