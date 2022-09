Das Organisationsteam für den verkaufsoffenen Sonntag: (v. l.) Wolfgang Sarau (RBK), Christina Schlie (Stadt Bargteheide), Cornelia Harmuth (Bürgervorsteherin), Tanja Wilke (Runder Tisch Senioren). Foto: Jens Peter Meier up-down up-down Mit 30 Ständen und Musik Verkaufsoffener Sonntag und Vereinsmeile in Bargteheide Von Jens-Peter Meier | 04.09.2022, 11:55 Uhr

Zum ersten Mal gibt es eine Vereinsmeile auf einem verkaufsoffenen Sonntag in Bargteheide. Am 18. September werden in der Innenstadt rund 30 Stände aufgebaut. Es soll ein „Happening mit dörflichem Charakter“ werden.