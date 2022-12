Bei größeren Aktionen Wie hier dem „Food-Truck-Festival“ in Ahrensburg, war die Stadt an Sonntagen voll. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Debatte wie in Bad Oldesloe Verkaufsoffener Sonntag auch in Ahrensburg in der Diskussion Von Patrick Niemeier | 11.12.2022, 12:04 Uhr

Jahr für Jahr gab es in Ahrensburg vier Mal den erfolgreichen „Verkaufsoffenen Sonntag“. Das hatte schon Tradition. Sogar die die Motti der Einkaufssonntage hatten sich etabliert. Wie in Bad Oldesloe gibt es aber nun Konzept-Diskussionen und 2023 wird sich einiges ändern. Wie kam es dazu und was soll sich verändern?