Ein Polizeifahrzeug vor der Flüchtlingsunterkunft am Ahrensburger Kornkamp. Hier wurde der Tatverdächtige gefasst. Foto: radio tele nord up-down up-down Tatverdächtiger festgenommen Sexualdelikt: Mädchen auf Schulweg in Ahrensburg angegriffen Von Patrick Niemeier | 25.11.2022, 11:17 Uhr | Update vor 41 Min.

In Ahrensburg hat es einen sexuellen Übergriff auf ein junges Mädchen gegeben. Die Polizei war daher im Ortsteil Gartenholz mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch Spürhunde unterstützten am Bahnhof Gartenholz und rund um eine Flüchtlingsunterkunft die Beamten. Was war passiert?