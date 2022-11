Bei der Tüftelwerkstatt in der Bargteheider Stadtbibliothek können Kinder programmieren lernen. Foto: Stadtbibliothek Bargteheide up-down up-down Termine in der Bargteheider Stadtbibliothek ++ Vorlesezeit am Sankt Martinstag ++ Digitale Tüftelwerkstatt ++ Weihnachtsbasteln ++ Von Finn Fischer | 07.11.2022, 16:53 Uhr

Sankt Martinstag, Tüftelwerkstatt, Weihnachtsbasteln: Hier fasst shz.de zusammen, welche Veranstaltungen in den kommenden Wochen in der Stadtbibliothek in Bargteheide stattfinden.