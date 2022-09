Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von circa 510.000 Euro. Foto: David Inderlied up-down up-down Fahrer lebensgefährlich verletzt Porsche-Oldtimer kracht in Großhansdorf gegen Opel – Polizei sucht Zeugen Von Susanne Link | 09.09.2022, 14:42 Uhr

Am Donnerstag geriet ein 82-Jähriger in Großhansdorf mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Es kam zur Kollision mit dem Opel einer Frau aus Trittau.