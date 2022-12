Ein Fußgänger wurde in Ahrensburg bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Foto: imago/Maximilian Koch up-down up-down Unfall in der Manhagener Allee Ahrensburg: Fußgänger bei Unfall von Pkw erfasst und schwer verletzt Von Patrick Niemeier | 21.12.2022, 11:40 Uhr

In Ahrensburg kam es zu einem Unfall in der Manhagener Allee, als ein Pkw einen Fußgänger erfasste. Was war geschehen?