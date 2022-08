Eines der bekanntesten deutschen TV-Gesichter: Helmut Zierl FOTO: Agentur Reisinger up-down up-down Schauspieler aus Lütjensee TV-Star Helmut Zierl liest am 20. August in Hoisbüttel aus seinem Buch Von Guido Behsen | 07.08.2022, 13:45 Uhr

Für den Schauspieler aus Stormarn ist es ein Heimspiel: TV-Star Helmut Zierl liest am 20. August in Hoisbüttel aus seinem Buch „Follow the Sun – Der Sommer meines Lebens“. Es ist nicht der einzige prominente Name im neuen Programm des Ammersbeker Kulturkreises.