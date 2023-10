Zeugenaufruf der Polizei Terrassentüren in Siek aufgebrochen: Einbrecher durchsuchen Häuser nach Beute Von Finn Fischer | 17.10.2023, 17:26 Uhr Symbolfoto:Blaulicht ,Polizeiensatz,Close Up,Notfall,Alarm Markus SOEDER (Ministerpraesident Bayern und CSU Vorsitzender Foto: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON up-down up-down

Nach zwei Einbrüchen in Siek ermittelt die Kriminalpolizei. In beiden Fällen kamen Einbrecher durch aufgebrochene Terrassentüren in die Einfamilienhäuser.