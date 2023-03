Auf einem Tieflader transportiert die Stadt Ahrensburg die Skulptur „Muschelläufer“ am Mittwoch nach Neumünster. Foto: Susanne Link up-down up-down Transport nach Neumünster Ahrensburg: Tschüss, Muschelläufer! Umstrittene Skulptur verlässt die Stadt Von Susanne Link | 08.03.2023, 11:56 Uhr | Update vor 29 Min.

Nach etwas mehr als 17 Jahren geht mit dem Abtransport des Muschelläufers die Geschichte einer Hassliebe in Ahrensburg zu Ende. Er wird in die Stadt, in der einige Einwohner lautstark gegen die Skulptur protestierten, vermutlich nie wieder zurückkehren.