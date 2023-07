Bettina Lange und Jens Krohn aus Bargteheide kamen bei der Triathlon WM in Hamburg in ihrer Altersgruppe aufs Podest. Foto: Triathlon Pics/Sven-Christian Seele up-down up-down Bettina Lange und Jens Krohn Triathlon in Hamburg: Bargteheider Athleten-Ehepaar gewinnt Edelmetall Von Bettina Lange und Yannik Burgemeister | 31.07.2023, 13:33 Uhr

Ein Triathlon zu absolvieren, ist eine sportliche Höchstleistung. Die besten Athleten der über 50-Jährigen traten jetzt bei der Triathlon WM in Hamburg an. Mit an den Start gingen zwei in der Triathlon-Szene seit Jahren bekannte Bargteheider Sportler.