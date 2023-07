Ein Fahrkartenautomat an der Haltestelle Kupfermühle in Tremsbüttel wurde von Unbekannten zerstört Foto: imago/APress up-down up-down LKA ermittelt Tremsbüttel: Fahrkartenautomaten der Bahn-Haltestelle Kupfermühle zum vierten Mal gesprengt Von Patrick Niemeier | 23.07.2023, 12:47 Uhr

An der Bahnhaltestelle Kupfermühle in Tremsbüttel im Kreis Stormarn ist der Fahrkartenautomat gesprengt worden. Es ist der vierte Vorfall dieser Art an dem Haltepunkt. LKA und Bundespolizei ermitteln. Es werden Zeugen gesucht.