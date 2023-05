Prüfung für Feuerwehr-Anwärter in Tremsbüttel: Im Übungsgeschehen wurde ein Scheunenbrand in voller Ausdehnung simuliert. Foto: Jens Peter Meier up-down up-down Feuerwehr in Bargteheide und Umland Abschluss-Übung in Tremsbüttel: Noch nie gab es so viele Feuerwehr-Anwärter Von Jens-Peter Meier | 31.05.2023, 15:42 Uhr

Jetzt dürfen sie auch an richtigen Einsätzen teilnehmen: Mit einer Abschluss-Prüfung in Tremsbüttel haben 42 Feuerwehr-Anwärter aus Bargteheide und Umland bewiesen, dass sie für den Dienst geeignet sind. Es ist die höchste Zahl an Feuerwehrleuten, die in einem Jahr ausgebildet wurden.