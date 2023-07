Im Gespräch über das Cover von Pink Floyds Album „The Later Years“: Aubrey Powell. Er gründete die Grafikdesign-Agentur „Hipgnosis“ und ist bis heute Creative Director von Pink Floyd. Foto: Yannik Burgemeister up-down up-down Ausstellung in Ahrensburg Plattencover-Künstler Aubrey Powell über die Arbeit mit Pink Floyd und AC/DC Von Yannik Burgemeister | 06.07.2023, 18:14 Uhr

50 Jahre „The Dark Side of the Moon“: Das markante Pink-Floyd-Cover wurde von Aubrey Powell designt. Bei der Eröffnung der Ausstellung im Marstall Ahrensburg erinnert sich der Brite auch an sein erstes Telefonat mit Paul McCartney – und warum er ihn fast abgewimmelt hätte.