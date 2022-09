Am 16. September wird im Kleinen Theater in Bargteheide das Kinderstück „Die kleine Raupe Nimmersatt“ aufgeführt. Foto: Peter Markoff up-down up-down Termine in Bargteheide ++ Theater „Kleine Raupe Nimmersatt“ ++ Vorlesung in der Bücherei und Stummfilm in der Kirche ++ Finn Fischer und | 12.09.2022, 11:59 Uhr Von Susanne Rohde-Posern | 12.09.2022, 11:59 Uhr

Ankündigungen für Bargteheide: Hier fasst shz.de zusammen, welche Veranstaltungen in den kommenden Wochen in der Stadt in Schleswig-Holstein stattfinden.