Mehrere Bargteheider Straßen sollen noch in diesem Monat halbseitig gesperrt werden. Den Verkehr regeln dann Baustellenapmeln. Foto: IMAGO/Rolf Poss up-down up-down Ampeln und Umleitung Halbseitige Straßensperrungen: Bargteheide richtet mehrere Baustellen ein Von Jens-Peter Meier | 04.05.2023, 11:02 Uhr

Sperrungen, Baustellenampeln, Umleitung: In drei Straßen in Bargteheide müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen - und zwar noch in diesem Monat.