Freuen sich über die erfolgreiche Spendenaktion „Bitte Eins mehr“ für Tafel-Kunden im Famila-Markt Bargteheide (v. l.): Tafel-Fahrer Kurt Christian (Ahrensburg) sowie die Mitglieder des Bargteheider Tafel-Teams Sven Meding, Erna Gruneberg, Gisela Ulrich, Waltraud Giese und Birgit Jessen. Foto: Manfred Giese up-down up-down Rekord bei Weihnachtsaktion Stormarner spenden fünf Tonnen Lebensmittel an Ahrensburger Tafel Von Manfred Giese | 06.12.2022, 13:53 Uhr

Noch nie war die Weihnachtsspenden-Aktion „Bitte eins mehr“ der Tafel in Ahrensburg so erfolgreich: Kunden und Supermärkte haben mehr als fünf Tonnen Lebensmittel gespendet. Auch Geschäfte in Bargteheide, Ammersbek, Großhansdorf und Siek beteiligten sich.