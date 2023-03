Lokalprominenz liest beim Lesefest nicht nur in Kindergärten sondern auch bei der Feuerwehr, Polizei oder im Amtsgericht. Foto: dpa/Felix Kästle up-down up-down Bürger-Stiftung Stormarn Lesefest in Stormarn: Wenn der Bürgermeister in der Polizeiwache vorliest Von Finn Fischer | 24.03.2023, 17:58 Uhr

Mit dem Lesefest will die Bürger-Stiftung Stormarn bei Kindern die Begeisterung für Bücher wecken und hat in diesem Jahr einige Prominente als Lesepaten gewinnen können. Darunter sind viele Bürgermeister und auch der Landrat Henning Görtz. Sie lesen an ungewöhnlichen Orten.