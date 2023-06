Rentierjäger im Schaufenster: Die IG Tunneltal zeigt in Kooperation mit dem Kaufhaus Nessler die Mode von vor 12.000 Jahren Foto: Michael Kukulenz up-down up-down Rentierjäger im Schaufenster Ahrensburg: Warum das Kaufhaus Nessler Steinzeit-Mode ausstellt Von Finn Fischer | 19.06.2023, 15:09 Uhr

Normalerweise ist in den Schaufenstern in der Ahrensburger Innenstadt aktuelle Mode zu sehen. Jetzt zeigt das Kaufhaus Nessler allerdings, wie Menschen vor 12.000 Jahren gekleidet waren. Was steckt dahinter?