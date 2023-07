Annika Volbers (Stadtwerke Ahrensburg) und Steffen Pollmann (Mobilitätsmanager Ahrensburg) mit dem Stadtradel-Gewinner Jannis Carstens (mitte). Foto: Yannik Burgemeister up-down up-down Radfahren für den Umweltschutz 1270 Teilnehmer: Stadtradeln in Ahrensburg ein „voller Erfolg“ Von Yannik Burgemeister | 20.07.2023, 17:12 Uhr

In die Pedale treten, Strecke sammeln, der Umwelt etwas Gutes tun: Das Stadtradeln bringt jedes Jahr viele Menschen dazu, mit dem Fahrrad zu fahren. 187.000 Kilometer kamen so in Ahrensburg zusammen. Und zu gewinnen gab es auch etwas.