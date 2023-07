Annika Volbers (Stadtwerke Ahrensburg) und Steffen Pollmann (Mobilitätsmanager Ahrensburg) mit dem Stadtradel-Gewinner Jannis Carstens (mitte). Foto: Yannik Burgemeister up-down up-down Aktion zum Klimaschutz Fast 600 Teilnehmer: Bargteheide beim Stadtradeln auf dem 4. Platz Von Yannik Burgemeister | 25.07.2023, 17:01 Uhr

Den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad zurücklegen: Für viele noch keine Option. Die Aktion Stadtradeln will dies ändern. In Bargteheide waren so rund 600 Menschen mit dem Fahrrad unterwegs und sammelten fast 100.000 Kilometer für die Aktion.