Rund 80 Aussteller sind beim größten Volksfest in Stormarn dabei. Tausende Besucher kamen zum Ahrensburger Stadtfest 2023. Foto: Susanne Link up-down up-down Größtes Volkfest in Stormarn Stadtfest in Ahrensburg: Veranstalter zufrieden mit neuem Konzept Von Susanne Link | 11.06.2023, 16:05 Uhr

Drei Tage lang feierten Ahrensburger beim größten Volksfest in Stormarn. Auch aus den umliegenden Gemeinden und Städten kamen zahlreiche Besucher zum Stadtfest. Am Sonntagmittag zeigte sich das Veranstaltungsteam in einem ersten Rückblick zufrieden.