Foto: Stadt Bargteheide Großes Schulsport-Event Teilnehmerzahl verdoppelt: 200 Schüler aus Bargteheide bei Kieler-Woche-Lauf Von Finn Fischer | 16.06.2023, 15:30 Uhr

Für das Kopernikus Gymnasium Bargteheide ist die Teilnahme am Kieler-Woche Lauf Tradition. In diesem Jahr werden 200 Schüler in die Landeshauptstadt fahren - so viel wie noch nie.