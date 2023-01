Die SPD Bargteheide hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl aufgestellt. Spitzenkandidat ist Mehmet Dalkilinc (mi.). Foto: Timon Kronenberg up-down up-down Spitzenkandidat gewählt Wer für die SPD Bargteheide die Kommunalwahl gewinnen soll Von Finn Fischer | 17.01.2023, 17:47 Uhr

Die SPD hat entschieden, wen sie im Mai in Bargteheide als Spitzenkandidat in die Kommunalwahl schickt. Es ist ein bekannter Name.