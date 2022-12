Gerade erst wurden die neuen Stadtbusse von Landrat Henning Görtz, Schwarzenbeks Bürgermeister Norbert Lütjens, Bargteheides Bürgermeisterin Gabriele Hettwer und VHH-Geschäftsführer Toralf Müller eingeweiht. Foto: Kreis Stormarn up-down up-down Nur einen Tag nach dem Start Akku leer: Softwarefehler legt neue E-Stadtbusse in Bargteheide lahm Von Finn Fischer | 13.12.2022, 16:30 Uhr

Gerade erst sind drei neue Ringbuslinien in Bargteheide eröffnet worden. Doch einen Tag später sind sie aufgrund technischer Probleme wieder außer Betrieb. Wir haben nachgefragt, so der Fehler liegt, wann die E-Busse wieder fahren und warum in Schwarzenbek die neuen Busse pünktlich starten konnten.