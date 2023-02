Um den Brand an ihrer Schule zu verarbeiten, haben die Kinder der Emil-Nolde-Schule in Bargteheide gemalt und ihre Gedanken aufgeschrieben. Foto: EMS up-down up-down „Lassen uns nicht unterkriegen“ So verarbeiten die Kinder den Brand an ihrer Bargteheider Schule Von Finn Fischer | 08.02.2023, 15:56 Uhr

Über Stadtgrenzen hinaus sorgte die Brandstiftung am Schulzentrum in Bargteheide für Bestürzung. Betroffen sind vor allem die Kinder der Emil-Nolde Schule. In den Tagen nach dem Feuer arbeiteten die Lehrkräfte das Ereignis gemeinsam mit den Kindern auf.