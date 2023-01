Das alte Schulgebäude des Schulzentrums Am Heimgarten soll abgerissen werden. Die Stadt plant einen Neubau. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down 80-Millionen-Projekt in Ahrensburg Campus-Lösung: So soll das Schulzentrum Am Heimgarten künftig aussehen Von Joshua Hirschfeld | 24.01.2023, 17:06 Uhr

Altes Gebäude weg, neue Gebäude her: Ahrensburg arbeitet an der Zukunft des Schulzentrums Am Heimgarten. Ein Plan des zuständigen Architektenbüros zeigt nun, wo genau die neuen Gebäude entstehen und wie sie genutzt werden sollen.