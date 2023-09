Digitalisierung an Schulen Bücher und Hefte haben ausgedient: Ahrensburger Schüler arbeiten jetzt mit Tablets Von Finn Fischer | 25.09.2023, 14:13 Uhr Schülerinnen der 9c erhalten ihre iPads von Schulleiter Benjamin Wöhl. Foto: EKG up-down up-down

Abschied von der analogen Lernwelt. Tablets und digitale Stifte statt Hefte und Bücher: Der Unterricht am Eric-Kandel-Gymnasium in Ahrensburg wird weiter digitalisiert. Die Schüler der 9. Klassen haben jetzt ihre neuen Unterrichtsmaterialien bekommen. Was sich dadurch ändert – und was nicht – erklärt Schulleiter Benjamin Wöhl.