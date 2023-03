Einsatz von über 50 Polizeibeamten in Ahrensburg an der Heimgarten-Schule und dem Eric-Kandel-Gymnasium. Foto: Joshua Hirschfeld. up-down up-down Spürhunde an Schule im Einsatz Schule in Ahrensburg: So geht es nach Drohungen und Polizei-Durchsuchung weiter Von Patrick Niemeier | 05.03.2023, 15:34 Uhr | Update vor 34 Min.

Rund um die Drohungen, die an einer Schule in Ahrensburg aufgetaucht sind und den damit zusammenhängenden Einsatz, kocht die Gerüchteküche hoch. Vor allem weil die Polizei auch mit Spürhunden und Entschärfungsexperten an der Heimgarten-Gemeinschaftsschule im Einsatz war.