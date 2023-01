Einsatzkräfte der Feuerwehren im Schulzentrum Bargteheide am Abend des 30. Januars 2023. Foto: Christoph Leimig up-down up-down Feuer beschädigt Emil-Nolde-Schule Schulzentrum Bargteheide: Molotowcocktail gegen Kopernikus-Gymnasium geworfen Von Patrick Niemeier | 31.01.2023, 10:30 Uhr

Nach dem Brand in der Emil-Nolde-Schule im Schulzentrum Bargteheide verdichten sich die Hinweise auf eine Brandstiftung weiter. Was ist die erste Einschätzung der Polizei zu dem Brand? Und warum rückt ein Vorfall am Abend vor dem Feuer in den Fokus der Ermittlungen? Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugenhinweise.