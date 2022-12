Marie und Philipp gehen aufs Gymnasium Eckhorst in Bargteheide. Sie wollen, dass auch Kinder in Osteuropa ein schönes Weihnachtsfest haben. Foto: Gymnasium Eckhorst up-down up-down Weihnachtspäckchenkonvoi Schüler vom Eckhorst Gymnasium Bargteheide spenden Geschenke Von Finn Fischer | 09.12.2022, 12:57 Uhr

Viele Schulen sammeln in der Weihnachtszeit Geschenke für Kinder in Osteuropa. Auch das Gymnasium Eckhorst in Bargteheide beteiligt sich am „Weihnachtspäckchenkonvoi“.