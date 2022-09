Im September gibt es in Stormarn einige Flohmärkte, auf denen Besucher Schnäppchen machen können. Foto: Imago up-down up-down Schnäppchen im September Hier gibt es Flohmärkte und Pflanzenbörsen in Stormarn und Finn Fischer | 08.09.2022, 15:27 Uhr Von Susanne Rohde-Posern | 08.09.2022, 15:27 Uhr

Flohmärkte in Grabau und Bargteheide, eine Kram- und Pflanzenbörse in Ammersbek. Hier fasst shz.de zusammen, auf welchen Veranstaltungen in den kommenden Wochen Schnäppchen gemacht werden können.