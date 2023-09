Grundschule Am Hagen Unterricht im Container: Ahrensburger Grundschule wird zur Großbaustelle Von Finn Fischer | 19.09.2023, 17:16 Uhr Die Grundschule Am Hagen in Ahrensburg wird saniert und erweitert. Deshalb plant die Stadt eine Containerschule für die Zeit der Bauphase. Foto: Jens Peter Meier up-down up-down

Grundsanierung und Erweiterung: Ab 2024 verwandelt sich die Grundschule Am Hagen in Ahrensburg in eine Großbaustelle. Fast 15 Millionen Euro sollen in das Projekt fließen. Für die Übergangszeit plant die Stadt den Bau einer Ersatzschule aus Containern.