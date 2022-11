Ute Volquardsen (mi.), Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, besuchte das Ehepaar Kai und Birte Jentsch in ihrer Gärtnerei in Bargteheide, um sich über die diesjährige Produktion der Weihnachtssterne zu informieren. Foto: Finn Fischer up-down up-down Saisonstart in Bargteheide Adventszeit: Warum auch die Preise für Weihnachtssterne steigen Von Finn Fischer | 15.11.2022, 14:58 Uhr

Kaum eine andere Pflanze wird so oft verkauft. Was den Weihnachtsstern aus Bargteheide so besonders macht und warum nicht nur hohe Energiepreise auch Blumen teurer machen, berichtete das Floristenpaar Jentsch bei einem Ortstermin in der Gärtnerei.