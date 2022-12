Spendenübergabe in Bargteheide: Die Mittel aus dem Förderfonds wurden von Mitgliedern des Rotary Clubs Bargteheide an die Vereine und Initiativen übergeben. Foto: Özren/Rotary Club Bargteheide up-down up-down Rotary Club Bargteheide Rekord-Spende in Bargteheide für 14 Vereine und Initiativen Von Patrick Niemeier | 04.12.2022, 10:58 Uhr

Insgesamt 14 Vereine und Initiativen in Bargteheide machte der Rotary Club Bargteheide eine vorweihnachtliche Freude. Denn in diesem Jahr konnte eine Rekordsumme an Spenden überreicht werden. Wer bekam von den Rotarieren welche Summen?