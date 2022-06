Deutschland braucht mehr Erzieher. Deswegen vergibt der Rotary Club Bargteheide ein Stipendium. FOTO: Christian Charisius up-down up-down Bewerben bis Ende Juli Rotary Club Bargteheide fördert soziale Ausbildung mit Stipendium Von Finn Fischer | 29.06.2022, 12:50 Uhr

Das Interesse an sozialen Berufen ist groß, doch die Bezahlung in der Ausbildung gering bis nicht vorhanden. Jetzt vergibt der Rotary Club Bargteheide ein Stipendium, um das Engagement in diesem Bereich zu würdigen und einer Nachwuchskraft den Berufseinstieg zu erleichtern.