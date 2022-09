Reitsportbegeisterte dürften beim 22. ISI-Rider-Cup in Ammersbek auf ihre Kosten kommen. Foto: Reit- und Fahrverein Hoisbüttel e.V. up-down up-down Termine in Ahrensburg ++ Reitturnier für Islandpferde ++ Vortrag über sexuellen Missbrauch ++ Gospelmesse „Sing to God“ Von Joshua Hirschfeld | 14.09.2022, 13:58 Uhr

Ankündigungen für Ahrensburg: Hier fasst shz.de zusammen, welche Veranstaltungen in den kommenden Wochen in der Stadt in Schleswig-Holstein stattfinden.